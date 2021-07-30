Два человека пострадали в групповой аварии в центре Петрозаводска

Два водителя пострадали в результате групповой аварии на улице Еремеева в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария с участием трех автомобилей произошла накануне возле дома № 38 на улице Еремеева в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в 15:05 житель Обнинска, управляя автомобилем Hyundai при перестроении допустил столкновение с автомобилем Audi Q7, двигающимся в попутном направлении.

От столкновения Hyundai продвинулось на стоящий автомобиль Mercedes-Benz.

В результате ДПТ пострадал 50-летний водитель Hyundai и 40-летний водитель Audi Q7.

Ранее сообщалось, что накануне в Пряжинском районе автомобиль вылетел в кювет, пострадали пожилые водитель и пассажирка.