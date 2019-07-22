Два человека пострадали в групповом ДТП под Кондопогой

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В Карелии три автомобиля устроили ДТП на трассе "Кола"; пострадавших в аварии госпитализировали с места происшествия.
Вечером 22 июля произошло ДТП с участием трех автомобилей на 478 километре трассы "Кола" в районе Кондопоги.
По информации очевидцев, которой они поделились в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", столкнулись красный Polo и два паркетника, один из которых был оснащен прицепом с лодкой.
Как сообщили в МЧС по Карелии, жертв в аварии нет. Двое человек пострадали. По информации ГИБДД, пострадавшие были госпитализированы в клиники.
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