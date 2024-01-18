Два человека пострадали в жестком ДТП на федеральной трассе в Карелии

Днем 18 числа в Пряжинском районе республики столкнулись фургон и легковушка.

Как сообщили спасатели Пряжинского района, 18 января, в 16.12, стало известно о ДТП на 351 километре автодороги «Кола».



Не поделили дорогу легковой автомобиль и фургон. Пострадали два человека. Подробности выясняем.







Напомним, ранее в Минздраве Карелии сообщили о состоянии женщины, сбитой автобусом в Петрозаводске.