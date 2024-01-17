В Минздраве Карелии сообщили о состоянии женщины, сбитой автобусом в Петрозаводске

Жестокая авария произошла утром на Комсомольском проспекте.

В аварии, произошедшей сегодня, 18 января, пострадала пенсионерка. Ее увезли на «скорой».

Как «Столице на Онего» сообщили в Минздраве Карелии, женщина поступила в РБ СЭМП в Петрозаводске с сочетанными травмами. На настоящий момент пенсионерка находится в отделении реанимации в состоянии комы.

Напомним, жесткая авария случилась на Комсомольском проспекте сегодня в 9.27 утра. Пересекавшая дорогу пенсионерка попала под колеса автобуса ПАЗ.

Как позже уточнили в ГИБДД Петрозаводска, за рулем автобуса находился водитель 1991 года рождения.