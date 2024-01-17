Появились подробности аварии с участием автобуса в центре Петрозаводска

Утром на Космсомольском проспекте под колесами ПАЗа оказалась пенсионерка.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии, произошедшей сегодня утром, 18 января, на Комсомольском проспекте.

За рулем автобуса ПАЗ находился водитель 1991 года рождения. Пешеходом, переходившим дорогу, была пенсионерка.

В результате аварии пожилая женщина была травмирована и доставлена в больницу.

Напомним, жесткая авария с наездом на пешехода, попавшая на камеру наблюдения, произошла в 9.27 утра на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с набережной Ла-Рошель.