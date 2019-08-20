Два человека разбились на катере, врезавшемся в камни под Петрозаводском

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Под Петрозаводском катер врезался в камни у берега, различные травмы получили два человека.
Об этом "Столице на Онего" рассказали в ГУМЧС по Карелии. Происшествие случилось в понедельник в темное время суток. У катера отказала навигационная система, и двое мужчин возвращались на берег в районе нефтебазы, ориентируясь по сигнальным огням.
Почти у самого берега катер на скорости налетел на камни, двух человек выбросило за борт. Оба получили травмы различной степени тяжести.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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