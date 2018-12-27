Два детских сада планируют открыть в Петрозаводске в 2019 году

Новые дошкольные учреждения строят в Скандинавском проезде и на улице Новоселов, сообщили в правительстве Карелии.

Детские сады в новых микрорайонах строит компания "КСМ".

Один из них, на 150 мест, уже построен в Скандинавском проезде. Второй, на 300 мест, возводится неподалеку – на улице Новоселов. Учреждения планируется открыть к 1 сентября 2019 года. До этого необходимо пройти надзорные процедуры, укомплектовать педагогический коллектив, закупить мебель и оборудование.

Детские сады открываются на федеральные средства. Между министерством образования и науки России и правительством Карелии заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в дошкольных образовательных организациях.

"Часть средств из федерального бюджета поступила подрядчику. 150-местный садик уже полностью оплачен. В январе поступят деньги – будет полностью завершена оплата и второго садика, частично он уже оплачен", − сообщил Артур Парфенчиков.

Федеральная программа по созданию новых мест в детских садах для детей от двух месяцев до трех лет состоит из двух этапов. В рамках первого из них в Петрозаводске, кроме двух уже возведенных, предполагается построить еще один большой детский сад. Общий объем финансирования первого этапа программы составляет 507 млн. рублей.

Второй этап программы включает строительство трех садов в Петрозаводске, примерно на 300 детей каждый. При выборе места под строительство большое значение имеет величина земельного участка.

"Конечно, нас волнует не только Петрозаводск. Задача – построить детские сады в районах республики. По второму этапу мы получаем 1 млрд. 200 млн. рублей. На эту сумму мы планируем построить несколько садиков в Петрозаводске и районах", − сказал глава Карелии.

Кроме того, в рамках федеральной целевой программы по развитию республики до 2020 года будут построены детские сады в поселках Ляскеля и Ильинский, а также в Петрозаводске.

В целом, в республике обеспечение местами в детских садах детей с трех до семи лет составляет 100%, с двух месяцев до трех лет – 90%. Самая большая очередь в детские сады образовалась в Петрозаводске.