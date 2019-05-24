Два дня подряд в Карелии будет перекрыт мост

Из-за демонтажа балок пролетного строения моста на трассе в Сегежском районе будет перекрыто движение 27 и 28 мая, сообщили в Упрдор "Кола".

В понедельник, 27 мая, и во вторник с 9.00 до 16.00 будет закрыто движение всех видов транспортных средств по мосту через реку Онигма на 742-м км автомобильной дороги Р-21 "Кола" в связи с выполнением работ по демонтажу балок пролетного строения моста.

Автомобилистов просят учитывать информацию об ограничении проезда при построении маршрута, а также соблюдать ПДД и следовать требованиям временных знаков.