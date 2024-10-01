Два ДТП произошло в Карелии 1 октября

В одной из аварий пострадал водитель мотоцикла.

За 1 октября в Карелии произошло два ДТП, сообщили в паблике республиканской Госавтоинспекции.

В Сегежском районе в 14.15 на 726 км федеральной трассы Р-21 «Кола» 49-летний водитель мотоцикла КТМ 990 при совершении обгона в запрещенном для этого месте совершил столкновение с автомобилем Renault Duster в составе с прицепом, который совершал левый поворот в сторону СНТ Панозеро.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, он госпитализирован.