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Два года колонии попросило гособвинение для председателя ТСЖ в Петрозаводске, присвоившей почти 900 тысяч рублей жильцов

Новости. Общество
12:56, 12 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

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Приговор подсудимой судья Марина Носова вынесет 3 сентября.

Два года лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима. Такой уголовный срок 10 августа в петрозаводском суде попросил гособвинитель, старший помощник прокурора города Владимир Луценко для теперь уже бывшего председателя ТСЖ «Порядок» Елены, обвиняемой в похищении более 870 тысяч рублей жильцов.

Как ранее сообщала «Столица на Онего», женщина, являясь председателем правления товарищества собственников жилья, в 2016-2019 годах похитила более 870 тысяч рублей, поступивших от членов товарищества в адрес ТСЖ. Эти деньги собственники жилья переводили как взносы, требующиеся для оплаты коммунальных услуг, покрытия затрат, связанных с содержанием, реконструкцией общего имущества, текущим и капитальным ремонтом.

Как мы узнали в суде, теперь уже бывший руководитель ТСЖ Елена, 1965 г.р., вину не признала. Согласившись, что деньги она действительно принимала, факт их присвоения Елена отрицает. По ее словам на судебном процессе под председательством судьи Марины Носовой, деньги она, возможно, «потеряла».

Вынесение приговора обвиняемой в присвоении чужого имущества в крупном размере руководителю ТСЖ «Порядок» Елене запланировано на 3 сентября.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-12 14:22:59
А могла бы уехать лет 20 назад на Запад, и жить сейчас в старости ни в чем не нуждаясь
udo
2021-08-12 14:04:46
Какой рынок может у нас быть? Не смешите моего кота. Деньги собирают и платят за работы без документов. Наверное, признаться невыгодно. :)
Off
2021-08-12 14:03:09
Социально близкие..
Я/МЫ
2021-08-12 13:09:58
За мешок картошки
Гость
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