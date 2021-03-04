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Председателю одного из ТСЖ в Петрозаводске грозит 6 лет тюрьмы за присвоение 900 тысяч рублей

Новости. Криминал
10:02, 05 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Петрозаводске будут судить председателя ТСЖ, которая на протяжении трех лет присваивала деньги жильцов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Следствием установлено, что петрозаводчанка, являясь председателем правления товарищества собственников жилья, в 2016-2019 годах похитила более 870 тысяч рублей, поступивших от членов товарищества в адрес ТСЖ. Эти деньги собственники жилья переводили в качестве взносов, необходимых для оплаты коммунальных услуг, покрытия затрат, связанных с содержанием, реконструкцией общего имущества, текущим и капитальным ремонтом.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя ТСЖ по обвинению в присвоении чужого имущества в крупном размере.

За совершение указанного преступления предприимчивой петрозаводчанке грозит вплоть до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело после вручения обвиняемой копии обвинительного заключения направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.

Ранее прокуратура Карелии заставила лесозаготовителя заплатить за аренду более полумиллиона рублей.

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Комментарии

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кир
2021-03-05 11:31:40
Имя Остапа Бендера в студию. Боитесь. Повсюду враньё и двойные стандарты. Цивилизация сказочников.
bizer
2021-03-05 10:07:44
уточните наименование ТСЖ, пожалуйста
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