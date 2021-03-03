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Прокуратура Карелии заставила лесозаготовителя заплатить за аренду более полумиллиона рублей

Новости. Общество
18:20, 04 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Предприятие погасило трехмесячную задолженность по оплате за пользование лесами после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, проверка Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры показала, ООО "Корпорация Гранит" имело задолженность перед бюджетом по арендным платежам за пользование участком лесного фонда за период с октября по декабрь 2020 года.

Директору предприятия было внесено представление от прокурора.  В результате лесозаготовитель погасил задолженность по арендным платежам на сумму более 550 тысяч рублей.

Ранее лесозаготовителя в Карелии привлекли к ответственности за то, что накатал колею на плодородной земле.

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