Два года назад ушел из жизни Лео Севец – музыкальная легенда Карелии

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Блогер Наталья Ермолина считает, что Лео никуда не делся, а просто "переформатировался".
- Конечно, старика очень не хватает. Ни людям, ни городу, ни озеру, ни камням прибрежным, которые он любил, ни карьерным разломам, в которых он загорал голожопым в редкие солнечные дни. Его лексика преследует, его баритон иногда целыми днями звучит в голове, то как песня, то просто в виде анекдота про космонавтов или присказки, сохраненной от бабушки Евдокии. Он здесь. Тут к гадалке не ходи.
Подробности – в нашем материале.
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