Два исколотых трупа были найдены на окраине города в Карелии

В Сегеже приступили к расследованию уголовного дела о двойном убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.
В сегежском Следкоме расследуется уголовное дело об убийстве двух человек.
Про данным следствия, 30 августа на дороге в лесополосе были обнаружены тела двух мужчин. Страшную находку обнаружили на окраине Сегежи. На телах были многочисленные колото-резаные раны.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
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