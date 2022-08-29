Два исколотых трупа были найдены на окраине города в Карелии

В Сегеже приступили к расследованию уголовного дела о двойном убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

В сегежском Следкоме расследуется уголовное дело об убийстве двух человек.

Про данным следствия, 30 августа на дороге в лесополосе были обнаружены тела двух мужчин. Страшную находку обнаружили на окраине Сегежи. На телах были многочисленные колото-резаные раны.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.