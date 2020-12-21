Два юнца в Карелии, севшие пьяными за руль, встретят Новый год за решеткой

Нарушители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения и без прав, могут встретить новогодние праздники под административным арестом, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 21 декабря в 6.30 в Прионежском районе сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем "ВАЗ-2107" 19-летнего петрозаводчанина, который сел за руль в состоянии опьянения.

На следующий день, 22 декабря, в 3.37 инспекторы ДПС Сегежского района пресекли нарушение 17-летним подростком, который тоже был пьян, управляя автомобилем Нива Шеврале.

Как выяснили инспекторы, в обоих случаях молодые люди водительских прав не имеют. Оба нарушителя привлечены к ответственности, им грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в 30 тысяч рублей.