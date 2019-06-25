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Новости. Экономика
09:56, 25 Июня 2019
фото: ИА "Республика"/ Максим Алиев

Два карельских моногорода попали в список самых проблемных в России

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Минэкономразвития России назвало Лахденпохью и Надвоицы в числе самых проблемных моногородов страны, в первую очередь, из-за жалоб населения.

Среди критериев, по которым определяется ситуация в моногородах - темпы роста экономики, показатели занятости, розничной торговли, оборота малых и средних предприятий, размер жилого фонда, уровень поддержки от федерального бюджета.

Но главный критерий – оценка ситуации местным населением.

Об этом рассказал ответственный секретарь экспертного совета по развитию моногородов в Госдуме Павел Склянчук.

По его словам, Федеральная служба охраны каждые полгода исследует в моногородах настроения жителей, опрашивая их на темы здравоохранения, образования, занятости. По последним данным, более половины населения моногородов оценивает ситуацию отрицательно, уточнил он. Но могут иметь значение и другие факторы — наличие в городах предприятий "на стадии сворачивания производств и массовых сокращений" и серьезные проблемы с экологией, пишут "Вести Карелии" со ссылкой на РБК.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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zanoza
2019-06-25 11:06:09
Не понятно почему посёлок Надвоицы стал моногородом :) Посёлок проблемный и вымирающий,можно без декораций фильм ужасов снимать в этом посёлке.
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