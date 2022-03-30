Два маленьких школьника, пропавшие сутки назад в Петрозаводске, найдены

Полиция Петрозаводска установила местонахождение двух несовершеннолетних, не вернувшихся вчера из школы, сообщили в МВД Карелии.
По информации полиции, криминальной составляющей в исчезновении школьников нет. В ближайшее время они будут переданы законным представителям.
Ранее сообщалось, что двое мальчиков 8 лет ушли из школы и пропали. Их искали сутки.
Полиция Карелии благодарит граждан, откликнувшихся на объявление.
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