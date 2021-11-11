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Два молодчика угнали раритетный «козлик» у жительницы поселка Карелии

Новости. Криминал
15:18, 11 Ноября 2021
фото: © Кирилл Орлов / Вечерняя Москва»

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В Пряжинском районе двое молодых людей угнали советский джип ГАЗ-69 и разбили его, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Пряжинского района расследуется уголовное дело по угону раритетного авто. Фигурантами выступают двое местных жителей 22 и 20 лет.

В один из октябрьских дней молодые люди решили навестить друга, проживающего в соседнем населённом пункте. Погостив у него, они собрались на рыбалку, но добираться пешком не захотели.

По версии следствия, приятели проникли в гараж, расположенный на соседнем участке, и угнали автомобиль ГАЗ-69. Далеко уехать им не удалось: машина оказалась в кювете и получила значительные повреждения. Виновники скрылись с места ДТП.

Вскоре брошенный автомобиль обнаружили сотрудники уголовного розыска, которые случайно оказались рядом. Они установили владелицу транспортного средства и, дождавшись её приезда, выяснили детали произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены, оба дали признательные показания. В настоящее время один из них задержан, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отметим, что советский джип ГАЗ-69 в народе называли «Козлик».

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Комментарии

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oтo
2021-11-11 15:32:05
Полудикие люди кроме смерти и боли ничего не боятся. Воспитание полностью отсутствует - живут на одних инстинктах. :)
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