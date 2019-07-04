Два мотоцикла и автомобиль столкнулись на трассе в Карелии

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Водитель мотоцикла спровоцировал групповое ДТП на трассе "Кола", сообщает ГИБДД по Карелии.
В среду около 17.00 на 355-м км трассы "Кола" 32-летний водитель мотоцикла BMW неправильно выбрал дистанцию и врезался в мотоциклиста, ехавшего впереди.
От удара первый мотоцикл вынесло на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ. Байкер получил травмы.
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