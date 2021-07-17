Два мотоциклиста в Карелии за сутки попали в ДТП и получили травмы

Два ДТП с участием мотоциклистов было зарегистрировано в Карелии за минувшие сутки - водители не справились с управлением.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Одна из аварий произошла в Кондопожском районе на автодорогу Шуйская — Гирвас в 11:00.

Водитель мотоцикла «Ямаха» при прохождении левого поворота не справился с управлением, вылетел в правый по ходу движения кювет и перевернулся.

В результате ДТП 50-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. В момент аварии мужчина был пьян.



Еще один мотоциклист пострадал в ДТП в Питкярантском районе в поселке Ляскеля на автодороге «Сортавала».

В 19:35 водитель мотоцикла «Харлей Девидсон» при выходе из левого поворота не справился с управлением и оказался в левом по ходу движения придорожном кювете. В результате ДТП 40-летний мотоциклист получил травмы.