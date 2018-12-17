Два мусорных контейнера сгорело в Петрозаводске

Пожар произошел на Октябрьском проспекте сегодня утром, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 3.05 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в пластиковых мусорных контейнерах. Принадлежность устанавливается.

В результате повреждено два контейнера.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются