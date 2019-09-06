Два памятника архитектуры Карелии, которые не смогли продать, решили приватизировать

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии включило в проект плана приватизации на 2020-2021 годы два памятника архитектуры.

Это следует из проекта закона, который обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике.

В план приватизации включены бывший жилой дом в Сортавале и бывший купеческий особняк в Пудоже (на фото). Оба являются памятниками архитектуры XIX века.

Почему было принято такое решение, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".