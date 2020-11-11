Два пешехода попали под колеса в Петрозаводске за сутки

В столице Карелия за сутки автомобилисты сбили двух пешеходов, которые в итоге получили травмы.

В среду, 11 ноября, в Петрозаводске в 13:35 на перекрёстке улиц Калинина и Володарского 49-летний водитель автомобиля "Subaru" сбил 21-летнего молодого человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Пешеход в тот момент переходил дорогу вне пешеходного перехода, не убедившись в безопасности перехода. В результате ДТП молодой человек получил травмы. Ему была оказана медпомощь.

В этот же день в столице Карелии в 21:30 в районе дома № 4 по улице Вольной 40-летний водитель автомобиля "Renault Duster" сбил 33-летнего пешехода. Тот переходил проезжую часть в запрещённом месте, оборудованном пешеходными ограждениями. Пешеход был травмирован, ему также была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что уроженец Карелии насмерть сбил пешехода в Санкт-Петербурге и уехал с места ДТП.