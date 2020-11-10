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Уроженец Карелии насмерть сбил пешехода в Санкт-Петербурге и уехал с места ДТП

Новости. Происшествия
09:47, 11 Ноября 2020
фото: © Новости Калининского района Санкт-Петербурга
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Виновника смертельного наезда нашли и взяли под стражу.

Как сообщается в паблике "Новости Калининского района", 6 ноября сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга установили водителя транспортного средства, скрывшегося с места ДТП, совершившего смертельный наезд на пешехода 2 ноября по адресу: улица Карпинского, дом 38.

Водителем красной lada granta оказался 33-летний уроженец Карелии.

В отношении водителя избрана мера пресечения в соответствии со ст. 91 УПК РФ - заключения под стражу, возбуждено уголовное дело по п.б ч.4 ст. 264 УК РФ.

Госавтоинспекция Калининского района Санкт-Петербурга еще раз напоминает, что каждый водитель должен осознавать тот факт, что невнимательность на дороге может привести к серьезным последствиям. Если сбил пешехода насмерть, то наказанием будет реальное лишение свободы на длительный срок. Отягчающим вину обстоятельством является покидание места ДТП его виновником. В этом случае возбуждается уголовное дело, а водителя объявляют в розыск. Лица, которые покинули место аварии, не дождавшись разбирательств, и приезда ДПС будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

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