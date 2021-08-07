Два пьяных жителя Карелии оставили без света многоквартирный дом

Жители Костомукши, выпив, решили перерезать и продать электрические кабели в одном из многоквартирных домов города, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Костомукши завершила расследование уголовного дела в отношении двоих ранее судимых местных жителей 33 и 35 лет. Им были предъявлены обвинения в краже и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.

Весной 2021 года в полицию поступили заявления от жильцов одного из многоквартирных домов города. Выяснилось, что неизвестные похитили электрические кабели, в результате чего без света остались четыре квартиры. Материальный ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. В ходе следствия было установлено, что двое местных жителей в пьяном состоянии проникли в подвал, перерезали электрические кабели, а затем сдали их, поделив и потратив вырученные деньги.

Расследование завершено, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.