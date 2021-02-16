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Два полицейских и таксист в Карелии получили благодарственные письма за спасение девушки, прыгнувшей с моста в ледяную воду

Новости. Общество
13:59, 17 Февраля 2021
фото: © МВД Карелии
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В Беломорске вручены благодарственные письма участникам спасения человека, сообщили в МВД Карелии.

В отделе полиции по Беломорскому району состоялось вручение благодарственных писем участникам спасения местной жительницы, оказавшейся в ледяной воде январской ночью.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев, а также водитель службы такси Василий Пономарев были поощрены благодарственными письмами.

Напомним, в ночь на 25 января в ходе патрулирования улиц Беломорска автоинспекторы Владимир Ларин и Игорь Савинцев обратили внимание на стоящий с включённой аварийной сигнализацией автомобиль у моста через реку Выг. Лейтенанты полиции остановились поинтересоваться у водителя, всё ли в порядке. Мужчина пояснил, что стал очевидцем происшествия: на его глазах с путепровода в ледяную воду спрыгнул человек.

Подбежав к перилам, полицейские увидели державшуюся за тонкую кромку льда молодую девушку. Она пыталась выбраться из воды. Ее попытки были безуспешны. Полицейские бросились на помощь утопающей. Так как была опасность провалиться под лёд, сотрудники ДПС приняли решение использовать буксировочный трос. Один из стражей порядка остался на берегу, а его напарник начал движение в сторону тонущей девушки. Вызволив её из ледяной воды, полицейский поняли, что пострадавшая – 27-летняя местная жительница – не может передвигаться самостоятельно. Инспекторы взяли её на руки, отнесли в патрульную машину, чтобы она согрелась, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

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Комментарии

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кир
2021-02-17 14:20:15
Более интересно, зачем она прыгнула с моста, а не с крыши дома?
театральный критик
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