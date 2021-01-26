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В Карелии полицейские спасли девушку, бросившуюся с моста в ледяную реку (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:38, 27 Января 2021
фото: © МВД Карелии
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Инспекторы дорожно-патрульной службы в Беломорске спасли жизнь девушке, которая тонула в реке.

По сообщению МВД Карелии, в ночь на 25 января в ходе патрулирования улиц Беломорска автоинспекторы Владимир Ларин и Игорь Савинцев обратили внимание на стоящий с включённой аварийной сигнализацией автомобиль у моста через реку Выг. Лейтенанты полиции остановились поинтересоваться у водителя, всё ли в порядке. Мужчина пояснил, что стал очевидцем происшествия: на его глазах с путепровода в ледяную воду спрыгнул человек.

Подбежав к перилам, полицейские увидели державшуюся за тонкую кромку льда молодую девушку. Она пыталась выбраться из воды. Ее попытки были безуспешны. Полицейские бросились на помощь утопающей. Так как была опасность провалиться под лёд, сотрудники ДПС приняли решение использовать буксировочный трос. Один из стражей порядка остался на берегу, а его напарник начал движение в сторону тонущей девушки. Вызволив её из ледяной воды, полицейский поняли, что пострадавшая – 27-летняя местная жительница – не может передвигаться самостоятельно. Инспекторы взяли её на руки, отнесли в патрульную машину, чтобы она согрелась, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает.

В настоящее время в полиции Беломорского района устанавливают обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о поощрении инспекторов Владимира Ларина и Игоря Савинцева.

Ранее полицейские в Карелии спасли замерзавшего на трассе дальнобойщика.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-27 15:43:52
Где либероидная шелупонь с бумажными стаканчиками, истерившая о полицейском государстве и кровавом режиме ?
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