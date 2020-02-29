Два пожара произошли за ночь в Петрозаводске

Пожарные выезжали на бульвар Интернационалистов и на улицу Радищева, сообщили в МЧС Карелии.

В 23.58 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на бульваре Интернационалистов, 6. В 00.08 пожар ликвидирован. Сгорел мусор в мусоросборной камере на площади 2 кв м.



Сегодня, в 1.10 в неэксплуатируемом строении на ул. Радищева у дома № 7 сгорел мусор на площади 10 кв м. В 1.21 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устнавливаются.

Ранее спасатели дважды за день выезжали на пожары в Петрозаводске.