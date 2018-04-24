Два пожара произошло в жилых домах Петрозаводска за минувшие сутки

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В карельской столице спасатели ликвидировали два пожара в жилых домах, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
Так, в 15.00 в доме №28 по Лососинскому шоссе огонь повредил оконный проем в мусоросборной камере. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
В 15.46 в квартире дома №5 по улице Маршала Мерецкова пожаром было повреждено имущество на площади 5 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
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