Два пожара произошло в жилых домах Петрозаводска за минувшие сутки

В карельской столице спасатели ликвидировали два пожара в жилых домах, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Так, в 15.00 в доме №28 по Лососинскому шоссе огонь повредил оконный проем в мусоросборной камере. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В 15.46 в квартире дома №5 по улице Маршала Мерецкова пожаром было повреждено имущество на площади 5 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.