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Два района Карелии стали лидерами по вакцинации

Новости. Общество
08:50, 04 Ноября 2021
фото: © Правительство РК

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков назвал два района, где население активно вакцинируется, и два района, где не спешат делать прививку.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков дал статистику по вакцинации в Карелии.

За последние сутки в Карелии вакцинировались против коронавируса 2017 человек.

Всего с начала иммунизации против COVID-19 в республике первым компонентом вакцины привились 233656 человек – 48,2% от численности взрослого населения.

Полностью привиты 215917 человек – 44,6% от числа взрослых жителей Карелии.

Непривитыми остаются 153854 человека.

Повторную вакцинацию прошли 24378 человек.

Наиболее активно прививаются жители Калевальского и Пряжинского районов, в числе «отстающих» - Кемский и Олонецкий районы.

Все пункты вакцинации работают. В наличии - более 100 000 доз противоковидных вакцин. В течение пяти дней в республику поступит очередная партия «Спутника V» - 4200 доз.

Ещё одно важное дополнение: «Спутник Лайт» Минздрав России не рекомендует для основной вакцинации. Изучено, что после вакцинации «Спутником Лайт» не формируется полноценный иммунитет для сопротивления болезни.

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Комментарии

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zanoza
2021-11-04 19:00:34
Активность граждан напрямую зависит от наличия вакцины.
Изя
2021-11-04 19:22:31
zanoza, от доверия к власти и вакцине ))))
zanoza
2021-11-04 19:55:10
Изя, доверие доверием, а жизнь дороже, однако.
Изя
2021-11-04 20:06:35
zanoza, согласен )))
лесоруб
2021-11-04 15:03:56
последние 5 районов обрекают себя на вымирание. Люди считают себя лишними на этой планете? Камикадзе?
Неравнодушный
2021-11-04 12:43:50
Молодцы, активно прививаются. Люди устали болеть.
Вася
2021-11-04 10:39:18
Р О С К А М Ы Ш Н А Д З О Р

Крепостное право дает гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне.
Изя
2021-11-04 11:11:53
Вася, ))))) :)
Вася
2021-11-04 10:00:10
В День народного единства

Я желаю всей стране:

Мира, дружбы, процветания,

Чтоб сильнее стать вдвойне.

Всем добра, здоровья, счастья,

Пониманья, сил, любви.

Чтобы преданность к Отчизне

Навсегда была в крови!.
топка
2021-11-04 14:34:40
Вася, только плюс. Ведь можешь, когда хочешь, а придуряешься постоянно.
Вася
2021-11-04 09:59:31
Реальные доходы россиян показали максимальный рост, за 11 лет.
Козьма
2021-11-04 09:35:34
Тут видимо о рейтинге доверия к власти и её авторитете у населения можно говорить .
топка
2021-11-04 14:32:44
Козьма, какие люди, такая и власть. Грабили и сжигали барские усадьбы и что? Лучше не стало халявщикам. :)
Вася
2021-11-04 10:10:57
Козьма, да ты позоришь всю нашу партию!
Козьма
2021-11-04 12:58:51
Вася, а какая у нас партия ? Подзабыл чего то на кого работаем .
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