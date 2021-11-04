Два района Карелии стали лидерами по вакцинации

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков назвал два района, где население активно вакцинируется, и два района, где не спешат делать прививку.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков дал статистику по вакцинации в Карелии.

За последние сутки в Карелии вакцинировались против коронавируса 2017 человек.

Всего с начала иммунизации против COVID-19 в республике первым компонентом вакцины привились 233656 человек – 48,2% от численности взрослого населения.

Полностью привиты 215917 человек – 44,6% от числа взрослых жителей Карелии.

Непривитыми остаются 153854 человека.

Повторную вакцинацию прошли 24378 человек.

Наиболее активно прививаются жители Калевальского и Пряжинского районов, в числе «отстающих» - Кемский и Олонецкий районы.

Все пункты вакцинации работают. В наличии - более 100 000 доз противоковидных вакцин. В течение пяти дней в республику поступит очередная партия «Спутника V» - 4200 доз.

Ещё одно важное дополнение: «Спутник Лайт» Минздрав России не рекомендует для основной вакцинации. Изучено, что после вакцинации «Спутником Лайт» не формируется полноценный иммунитет для сопротивления болезни.