Два района Петрозаводска на этой неделе останутся без света

Электричество будет отключено 28 и 30 июня.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, АО «Прионежская сетевая компания» в связи с работами на сетях временно отключит электричество в двух районах города.

Сегодня, 28 июня, до 15 часов будет отключено электричество в районе Бараний Берег, где пройдут испытания оборудования.

В четверг, 30 июня, с 10.00 до 16.00 без света останется Соломенное. Там на улице Прибрежная выправят опоры и перетянут провода.

В мэрии напомнили, что по возникающим вопросом можно звонить в диспетчерскую службу: 70-23-93.