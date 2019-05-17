Два школьника из Карелии починят кузов автомобиля в финале чемпионата

Карельские школьники представят республику в финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" в Казани, сообщили в Минобразе Карелии.

Республику представит команда юниоров: два школьника: ученик 8 класса Илья Полищук из Петтрозаводска и ученик 9 класса Степан Чебыкин из Кондопоги. На чемпионате в Казани они будут соревноваться по компетенции "Кузовной ремонт".

Наставниками юниоров стали преподаватели Петрозаводского автотранспортного техникума – Габуков Антон Юрьевич и Королёв Александр Егорович, который также будет сопровождать наших конкурсантов на чемпионате и работать на его площадке в качестве эксперта компетенции.

Сейчас ребята продолжают активно готовиться к соревнованиям в Казани. Все тренировочные мероприятия проходят на специально оборудованных площадках.