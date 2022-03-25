Два участка открыты для автомобилистов на трассе «Кола» в Карелии

На трассе «Кола», частично перекрытой из-за непогоды, продолжает работать снегоуборочная техника.

На трассе «Кола» в Карелии сняли ограничения для движения по двум участкам, расположенным с 755 по 864 километры. Об этом «Столице на Онего» сообщили в ФКУ «Упрдор „Кола“.

В ближайшее время предполагается открыть еще один участок — с 622 по 721 километр.

Как пояснили в „Упрдор ‚Кола‘, сегодня из-за непогоды были перекрыты четыре участка федеральной трассы: с 622 по 721 км; с 721 по 755 км.; с 755 по 853 км. и с 855 по 864 км.

На трассе продолжает работать снегоуборочная техника.

Напомним, инспекторы просят водителей отказаться от поездок на север Карелии из-за опасной обстановки.