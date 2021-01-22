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Два водителя пострадали в лобовой аварии на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
11:42, 23 Января 2021
фото: ГИБДД Карелии
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В Пряжинском районе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу, 22 января, в 17.00 в Пряжинском районе, на 358 км автодороги Р-21 "Кола", 60-летний водитель, управляя микроавтобусом Volkswagen Transporter, совершил выезд на полосу, предназначенную для движения встречных транспортных средств, где совершил столкновение с автомобилем марки "ВАЗ-21150", двигавшимся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили телесные повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

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