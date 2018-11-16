Два жителя Карелии пострадали от действий мошенницы

В полицию обратились 55-летняя жительница Медвежьегорского района и 52-летний житель Пудожа с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Утром на телефон пенсионерки пришло смс-уведомление о блокировке карты и контактный телефон "банка". Несмотря на то, что у женщины не было счета в данном банке, она набрала указанный в сообщении номер.

На звонок ответила неизвестная, представилась сотрудницей банка и сообщила, что с карты жительницы Карелии пытались снять 15 тысяч рублей. Так как пенсионерка эту операцию не совершала, она заволновалась.

В ходе разговора лжесотрудница банка убедила её продиктовать полные реквизиты карты, в том числе и трехзначный код на оборотной стороне. Кроме того, пенсионерка сообщила код, который пришел ей в смс.

Только по окончании разговора женщина осознала, что это не сотрудница банка, но было уже поздно. С её кредитной карты было списано 45 тысяч рублей.

В этот же день неизвестная женщина позвонила на мобильный телефон 52-летнего жителя Пудожа. Как и в вышеописанном случае, она представилась сотрудницей банка и сообщила о попытке списания денег с карты, а также попросила следовать её инструкциям. В ходе разговора житель района назвал неизвестной полные реквизиты своей банковской карты.

Уже повесив трубку, мужчина увидел смс о том, что более 30 тысяч рублей обналичены с его счета, понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

В обоих случаях гражданам Карелии звонили с одного и того же номера, зарегистрированного в Свердловской области.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.