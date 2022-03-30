Два жителя Санкт-Петербурга лишились в Карелии 18 килограмм наркотиков, а также валюты и оружия

В Сортавале полицейские изъяли при обыске у двоих петербуржцев — участников банды наркоторговцев — амфетамин, валюту и оружие, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Сортавале закончено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Санкт-Петербурга. Они обвиняются в незаконном обороте наркотиков, а также в незаконном хранении наркотиков и оружия. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

В ходе расследования было установлено, что двое ранее судимых петербуржца, входивших в состав организованной преступной группы, занимались расфасовкой и сбытом наркотиков в Сортавальском районе.

На подозреваемых правоохранители вышли в результате расследования другого уголовного дела в отношении четверых местных жителей — членов той же банды. Всего в преступную организацию входило 6 человек — четверо жителей Карелии и двое петербуржцев, работавших в «двойках» и поставлявших по цепочке наркотики с помощью тайников-закладок. Общались ранее не знакомые друг с другом подозреваемые только в сети.

Задержанные жители Санкт-Петербурга согласились сотрудничать с правоохранителями. В ходе осмотра их дома были изъяты 18,5 килограмм амфетамина, а также валюта и оружие.

Уголовное дело было направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.