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Новости. Общество
12:21, 17 Ноября 2018
фото: со страницы Артура Парфенчикова в "ВКонтакте"

"Два значимых события требуют проведения масштабной подготовки"

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Глава Медвежьегорского района Сергей Яляев объяснил перенос даты празднования Дня республики в 2019 году с начала июня на конец августа необходимостью "масштабной подготовки".

На уровне правительства Карелии было принято решение о том, что вместо 8 июня торжества в честь Дня республики в 2019 году пройдут в Медвежьегорске 24 августа. Это вызвало недоумение, поскольку празднование приурочено к конкретной исторической дате -  дню образования карельской Трудовой коммуны 8 июня 1920 года. Вместе с тем, нынешние власти республики уже не в первый раз переносят праздник, мотивируя тем, что в городе, его принимающем, не успевают к началу июня сделать все запланированные ремонты. Так, в 2018 году в Беломорске День республики отметили 7 июля. 

Вот и сейчас пресс-служба главы Карелии распространила в СМИ комментарий главы Медвежьегорского района Сергея Яляева о том, почему произошел перенос праздника. Дело в том, что 29 августа Медвежьегорский район отмечает дату своего образования. И "два значимых события требуют проведения масштабной подготовки".

"При подготовке к празднованию Дня республики нам предстоит выполнить значительный объем работ, большое число различных мероприятий, прежде всего, связанных с благоустройством, улучшением инфраструктуры, с приведением в порядок самого Медвежьегорска, его объектов, дорог. А времени до июня остается не так много. Конечно, подготовка уже идет полным ходом, готовимся активно, но чтобы успеть реализовать все намеченные планы, а главное качественно выполнить строительные, дорожные работы, было принято решение перенести дату основных торжеств. Ведь все, что будет сделано в Медвежьегорском районе в рамках подготовки ко Дню республики, должно служить жителям долгие годы", - сказал Сергей Яляев.

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Комментарии

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Михаил
2018-11-17 14:20:57
Показуха,отчёты для первых лиц и ....дальнейший развал с тупой уплотнительной застройкой и глупой оптимизацией всего,где можно сэкономить деньги на людях,подняв зарплаты чинушам очередной раз ....это наше "будущее"?
Анатолий Зверев
2018-11-17 14:19:53
Смешно все это читать. Делают все безобразно, нарушая технологии. Главный принцып - спустить деньги и отчитаться. Работы подрядных организаций никто не контролирует. В Медвежьегорске нет руководителей, способных организовать нормальную подготовку к празднику.
Гость
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