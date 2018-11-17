Глава Медвежьегорского района Сергей Яляев объяснил перенос даты празднования Дня республики в 2019 году с начала июня на конец августа необходимостью "масштабной подготовки".

На уровне правительства Карелии было принято решение о том, что вместо 8 июня торжества в честь Дня республики в 2019 году пройдут в Медвежьегорске 24 августа. Это вызвало недоумение, поскольку празднование приурочено к конкретной исторической дате - дню образования карельской Трудовой коммуны 8 июня 1920 года. Вместе с тем, нынешние власти республики уже не в первый раз переносят праздник, мотивируя тем, что в городе, его принимающем, не успевают к началу июня сделать все запланированные ремонты. Так, в 2018 году в Беломорске День республики отметили 7 июля.

Вот и сейчас пресс-служба главы Карелии распространила в СМИ комментарий главы Медвежьегорского района Сергея Яляева о том, почему произошел перенос праздника. Дело в том, что 29 августа Медвежьегорский район отмечает дату своего образования. И "два значимых события требуют проведения масштабной подготовки".

"При подготовке к празднованию Дня республики нам предстоит выполнить значительный объем работ, большое число различных мероприятий, прежде всего, связанных с благоустройством, улучшением инфраструктуры, с приведением в порядок самого Медвежьегорска, его объектов, дорог. А времени до июня остается не так много. Конечно, подготовка уже идет полным ходом, готовимся активно, но чтобы успеть реализовать все намеченные планы, а главное качественно выполнить строительные, дорожные работы, было принято решение перенести дату основных торжеств. Ведь все, что будет сделано в Медвежьегорском районе в рамках подготовки ко Дню республики, должно служить жителям долгие годы", - сказал Сергей Яляев.