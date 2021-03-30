Дважды отремонтированный лестничный спуск в Петрозаводске снова начал разрушаться (ФОТО)

Лестничный спуск в створе улицы Титова на набережной Петрозаводска вновь разрушается.

В паблике "Подслушано в ПТЗ/Петрозаводск" появились фотографии, на которых заметно, как провалилась брусчатка на лестничном спуске в створе улицы Титова.

В 2018 году проект по восстановлению исторического облика смотровой площадки и лестничного спуска в Парке Победы стал победителем программы "Комфортная городская среда" и получил финансирование на проведение работ по реконструкции. Ремонтные работы были проведены в 2019 году, стоимость работ составила более 21 млн. рублей.

Но уже в марте 2020 года лестница начала разрушаться.

В результате администрация заверила, что разрушения на недавно восстановленной лестнице были отремонтированы по гарантии подрядчиком.

И вот спустя год брусчатка на лестнице вновь начала проваливаться.