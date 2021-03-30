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Дважды отремонтированный лестничный спуск в Петрозаводске снова начал разрушаться (ФОТО)

Новости. Общество
10:11, 31 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск"
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Лестничный спуск в створе улицы Титова на набережной Петрозаводска вновь разрушается.

В паблике "Подслушано в ПТЗ/Петрозаводск" появились фотографии, на которых заметно, как провалилась брусчатка на лестничном спуске в створе улицы Титова.

В 2018 году проект по восстановлению исторического облика смотровой площадки и лестничного спуска в Парке Победы стал победителем программы "Комфортная городская среда" и получил финансирование на проведение работ по реконструкции. Ремонтные работы были проведены в 2019 году, стоимость работ составила более 21 млн. рублей.

Но уже в марте 2020 года лестница начала разрушаться.

В результате администрация заверила, что разрушения на недавно восстановленной лестнице были отремонтированы по гарантии подрядчиком.

И вот спустя год брусчатка на лестнице вновь начала проваливаться. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-31 11:40:12
Лишь бы краснокнижные лишайники не смыло.
ромео
2021-03-31 11:33:15
где протестун Слабунова, Фукс, ЛЭповэцкый, Трунов?
театральный критик
2021-03-31 11:16:06
Наследие ширшинского режима и васиного женского батальона.
Leopol'd
2021-03-31 12:09:48
театральный критик, забыл про печенегов и Трампа. Это они всё порушили!
David .
2021-03-31 11:21:36
театральный критик, https://stolicaonego.ru/news/otremontirovannyj-lestnichnyj-spusk-v-parke-pobedy-v-petrozavodske-nachal-razrushatsja-foto/
drug
2021-03-31 10:42:30

Обращаюсь к Инне Колыхматовой - гоните и увольняйте старую команду. Они все повязаны и замазаны. Посмотрите как работают чиновники по линии благоустройства. За ними такой хвост......... и данный хвост тянеться к СИЗО. Сейчас снег растает и вы все увидите сами.
David .
2021-03-31 10:36:59
https://stolicaonego.ru/news/otremontirovannyj-lestnichnyj-spusk-v-parke-pobedy-v-petrozavodske-nachal-razrushatsja-foto/
Год назад :)
Off
2021-03-31 10:35:46
Там где правят педроссы всегда разруха и откаты при ремонте лестницы :)
театральный критик
2021-03-31 10:27:56
Лишь бы железяка дружбы не провалилась, а то беспокойной либерде негде скакать будет
Беня
2021-03-31 11:15:01
театральный критик, субя по тому шо песочек они не жалеют, это вопрос времени :)
Off
2021-03-31 10:34:41
театральный критик, социопатишка . Они скачут вокруг Вольфыча ...в думе . А вы ничего не можете . Не удивлюсь , что и Дерево скоро рухнет . Разруха . Выздесьвласть :) :)
баян
2021-03-31 10:27:20
А этот ремонт при новом губернаторе уже был?
David .
2021-03-31 10:22:48
Началось! Я писал недавно, что он развалится и вот пожалуйста!.Скоро все ваше" благоустройство" поплывёт!
User
2021-03-31 10:19:27
07:15, 31 Марта 2021
"Участники программы имеют хороший уровень профессиональной подготовки, 85,1% являются квалифицированными кадрами", - сообщили в Управлении.
:)
кир
2021-03-31 10:30:33
User, сторож, чего возбудился? Нева не вышла из берегов.Прими таблетку. Твое мнение здесь нужно так же как собаке пятая нога, - уверенно произнес кот.
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