Разрушившийся новый лестничный спуск в Петрозаводске отремонтируют по гарантии

С приходом весны администрация Петрозаводска обследует объекты благоустройства, отремонтированные в прошлом году, чтобы успеть устранить выявленные разрушения по гарантии.

На сайте городской мэрии появилась информация, что с приходом весны специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации приступили к обследованию объектов благоустройства, отремонтированных в 2019 году. В ряде случаев выявлены замечания, которые выставляются подрядным организациям.

Все работы, выполненные в прошлом году, находятся на гарантии. Подрядчики устранят выявленные недочеты в рамках исполнения гарантийных обязательств.

Работа находится на постоянном контроле специалистов комитета ЖКХ.

Напомним, что в минувший четверг, 12 марта, петрозаводчанин прислал в редакцию "Столицы на Онего" фото, на котором запечатлел разрушения на недавно отремонтированном лестничном спуске со смотровой площадки в створе улицы Титова в Петрозаводске.

В мэрии уточнили, что лестничном спуске в створе улицы Титова также будет отремонтирован по гарантии.