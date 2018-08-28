Две 43-летние женщины пытались вынести несколько кило мяса из магазина в Петрозаводске

В одном из гипермаркетов Петрозаводска сотрудники вневедомственной охраны задержали женщина по подозрению в совершении кражи, сообщает отделение Росгвардии.

В магазине сработала тревожная сигнализация. Группа задержания выяснила, что две 43-летние женщины пытались пронести через кассу товары более чем на 3 тысячи рублей. В числе похищенного: несколько килограммов мяса, красная рыба и детская игрушка. На место была вызвана следственно-оперативная группа городского управления полиции.