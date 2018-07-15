Две бани сгорели в Карелии за минувшие сутки

В двух районах республики зарегистрировано два пожара, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Так, в субботу в 21.10 был ликвидирован пожар в частной бане в поселке Чална на улице Пушкинской.

В воскресенье около часа ночи загорелась баня в Сортавале на улице Щорса.