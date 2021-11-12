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Две достопримечательности из Карелии вошли в число уникальных мест России (ФОТО)

Новости. Общество
15:37, 09 Декабря 2021
фото: © National Geographic

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Телеканал National Geographic в честь 20-летия в России установил фирменные рамки в удивительных и красивейших местах страны, в число которых вошли Кижи и Рускеала.

Телеканал National Geographic в честь 20-летия вещания в России установил фирменные желтые рамки в самых удивительных и красивейших местах страны. Об этом говорится на странице телеканала в соцсети. Как указывается, рамки «символизируют наше стремление показать вам природные и рукотворные чудеса, которые нас окружают».

В этом списке оказались две достопримечательности из Карелии: музей-заповедник Кижи и Мраморный каньон в Рускеале. Фото рамки в Кижах появилось в проекте TJ.

В соседних с Карелией регионах желтые рамки были установлены в Териберке Мурманской области, выборгском Парке Монрепо в Ленинградской области, а также Санкт-Петербурге.

Помимо этого, в двадцать уникальных мест России вошли достопримечательности в Москве, на Камчатке, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, в Калужской и Воронежской областях, на Байкале, в Сочи и в Казани.

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