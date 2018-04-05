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Новости. Общество
08:47, 05 Апреля 2018

Две фуры попали в ДТП и перекрали движение на трассе "Сортавала" в Карелии

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В настоящее время движение по федеральной дороге полностью восстановлено, сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, 5 апреля около 05.10 на 202 км автодороги в результате ДТП полностью было перекрыто движение автотранспорта в обоих направлениях.

"По предварительным данным произошло столкновение двух большегрузных автомобилей, двигающихся в попутном направлении. От столкновения один из автомобилей развернуло поперек проезжей части, заблокировав движение", - пояснили в ГИБДД.

На месте ДТП инспекторы ДПС контролировали ситуацию и решали вопросы с другими службами для освобождения проезжей части. Путь объезда места ДТП осуществлялся по региональной автодороге. В 6:45 на месте аварии движение было восстановлено полностью.

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