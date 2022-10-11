Две фуры столкнулись на дороге в Карелии, один водитель погиб

Столкновение двух фур произошло сегодня в Олонецком районе Карелии в районе деревни Ковера.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
По его словам, двое пострадавших были доставлены в Олонецкую ЦРБ. Один из них - водитель, мужчина 1986 г.р., житель Ленинградской области скончался в больнице. Второй пострадавший 1966 г. р., житель Санкт-Петербурга получает медицинскую помощь.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
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