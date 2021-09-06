Две фуры столкнулись на трассе «Кола» в Карелии (ВИДЕО)

фото: © Паблик ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

В Сегежском районе спасатели ликвидировали последствия серьезного ДТП, информация о пострадавших уточняется.

Серьезная авария произошла сегодня, 7 сентября, в Сегежском районе — два грузовых автомобиля столкнулись на 759 километре автодороги «Кола». Пожарно-спасательное подразделение района привлекалось для ликвидации последствий ДТП. Столкновение произошло в 10.30 утра. Как сообщили в МЧС Карелии, информация о пострадавших уточняется.

Видео последствий аварии появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Напомним, вечером 6 сентября на трассе «Кола» погиб водитель, вылетевший на автомобиле в кювет.