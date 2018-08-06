Две иномарки лоб в лоб столкнулись на извилистой дороге в Карелии

В Пряжинском районе столкнулись Peugeot и Toyota.

В минувшее воскресенье 5 августа в 12.25 в Пряжинском районе произошло на 452-м километре автодороги А-121 "Сортавала", в нескольких километрах за деревней Маньга, столкнулись Peugeot и пикапа, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Каерлии".

Столкновение двигавшихся во встречных направлениях транспортных средств произошло на извилистом участке автодороги с перепадами высоты.

От столкновения автомобили раскидало по проезжей части. Peugeot наехал на дорожный знак и съехал в кювет.

Транспортные средства получили механические повреждения.