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Новости. Происшествия
10:53, 20 Августа 2018

Две иномарки столкнулись на трассе в Карелии из-за рассеянного водителя

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В Кондопожском районе столкнулись два автомобиля, один человек пострадал, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье на 443 км трассы "Кола" водитель Mitsubishi Lancer отвлекся и автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Suzuki Gimny.

В результате происшествия пострадал 55-летний водитель Suzuki. Назначено амбулаторное лечение.

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