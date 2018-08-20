Две иномарки столкнулись на трассе в Карелии из-за рассеянного водителя

В Кондопожском районе столкнулись два автомобиля, один человек пострадал, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье на 443 км трассы "Кола" водитель Mitsubishi Lancer отвлекся и автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Suzuki Gimny.

В результате происшествия пострадал 55-летний водитель Suzuki. Назначено амбулаторное лечение.