Две иномарки столкнулись у "Леруа Мерлен" в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
Renault Kangoo и Audi столкнулись на Лесном проспекте, пострадала 16-летняя девочка.
По данным ЕДДС Петрозаводска, авария случилась 9 декабря в 15.00 у дома №49, где расположен гипермаркет "Леруа Мерлен". Водитель Renault Kangoo при развороте не уступил Audi.
В результате пострадала 16-летняя пассажирка Audi, ей назначено амбулаторное лечение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
06.12.2018, 10:26
03.12.2018, 11:54
05.12.2018, 17:49
09.12.2018, 18:15
Аналитика
07.12.2018 12:37
Капитал
Что скрывают планы республиканских властей приватизировать государственный пакет акций лесопромышленного холдинга?
06.12.2018 10:26
04.12.2018 10:51
03.12.2018 10:45
Чтиво
07.12.2018 15:50
Без политики
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
30.11.2018 14:54
Медиа
Сегодня 10:39
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии