Две коллекторские фирмы, слишком настойчиво выбивавшие долги у жительницы Карелии, получили штраф

Два коллекторских агентства, атаковавшие должницу телефонными звонками, получили штраф в 100 тысяч рублей, сообщили в УФССП Карелии.

Жительница Карелии пожаловалась приставам на два общества с ограниченной ответственностью, сотрудники которых атаковали ее звонками, требуя погасить задолженность.

Приставы попросили общества предоставить распечатку звонков клиенту, чтобы проверить, корректно ли проходило общение.

В результате выяснилось несоответствие представленной обществами информации. Выявлено, что в период с 25 ноября по 30 ноября 2021 года одним обществом с ограниченной ответственностью было осуществлено 69 телефонных звонков, а 29 ноября 2021 года сотрудники другого коллекторского агентства позвонили должнице 19 раз.

Таким образом, коллекторы допустили нарушение требований законодательства при взаимодействии с заявителем.

Постановлениями заместителя руководителя Управления, общества привлечены к административной ответственности и им назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей каждому.