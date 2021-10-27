Две легковушки столкнулись на перекрестке в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Столкновение двух иномарок на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена попало на камеру видеонаблюдения.

Две иномарки сегодня, 27 октября, не поделили перекресток проспекта Ленина и улицы Антикайнена. Произошедшая в 14.05 авария попала в объектив камеры наблюдений компании «Ситилинк». Соответствующий ролик был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, один участник ДТП двигался вниз по проспекту Ленина, в то время как второй водитель следовал по улице Антикайнена в сторону проспекта Первомайский. Столкновение произошло в самом центре перекрестка, один из автомобилей развернуло в результате удара.

Напомним, сегодня в результате столкновения автомобилей на Карельском проспекте в Петрозаводске пострадали два пешехода.